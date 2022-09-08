Ульяновск, 8 сентября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Ульяновские антимонопольщики признали обоснованной жалобу на минприроды при проведении аукционов на право пользования строительным песком на двух участках. Об этом сообщается на сайте УФАС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Краб на песке

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу одной из компаний на действия министерства природы Ульяновской области при проведении аукционов на право пользования недрами. В ведомстве уточняют, что речь идёт о геологическом изучении, разведке и добыче строительных песков на участках Тиинский и Тиинский 2 в Мелекесском районе.

Заявитель посчитал, что организатором торгов был неверно произведён расчёт стартового размера разового платежа за пользование недрами, поясняют в управлении. УФАС подтвердило данный довод: антимонопольщики установили, что минприроды указало в документации о торгах заниженную сумму стартового размера платежа.

Комиссия УФАС признала жалобы обоснованными, передав материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел по признакам нарушения ст. 7.32.4 КоАП РФ («Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов»).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Ульяновской области утверждён план по содействию развитию конкуренции на 2022–2025 годы.

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