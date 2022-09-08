Кронштадт, Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Первую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» разделили надвое для выгрузки с баржи «Атланта» и последующей транспортировки через улицы Кронштадта на экспозицию в музей, сообщили 8 сентября в пресс-службе АНО «Остров фортов».

пресс-служба АНО «Остров фортов» К-3 «Ленинский комсомол»

Разделение прочного корпуса К-3 «Ленинский комсомол» на две части было необходимо, чтобы выгрузить ее на причал. Кроме того, транспортировка лодки целиком по суше через город потребовала бы разборки дорожных конструкций, что фактически обездвижило бы весь Кронштадт.

«Части К-3 разделены по отсеку-донору, установленному на месте давно выпиленного по соображениям безопасности реакторного отсека. Они будут воссоединены уже после установки в здании Музея военно-морской славы», — заметили в пресс-службе.

Для разделена подлодки на части были применены наиболее технологичные инженерные решения. После транспортировки в музей обе части подводного корабля соединятся без потери прочности и изменения внешнего вида.

«Уже после постановки К-3 в проектное положение будет восстановлен легкий корпус вокруг отсека донора, произведена окраска, начнется подготовка легендарного корабля к размещению внутренней экспозиции», — добавила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Напомним, К-3 «Ленинский комсомол» является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой. Название «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной подлодки «М-106», погибшей в 1943 году. Спуск на воду состоялся в 1957 году, а вывели из строя лодку в 1991 году.