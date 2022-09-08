Самара, 8 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. 462 территории благоустроят в 2022 году в Самарской области. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM В сквере

Сообщается, что работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в текущем году в регионе планируется благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий.

Отмечается, что при этом на 450 территориях работы уже завершены.

Напомним, в 2021 году в Самарской области была благоустроена 481 территория (163 общественные и 318 дворовых территорий).

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