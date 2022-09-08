Омск, , 17:24 — REGNUM Из-за задержки рейса из Омска в Новосибирск проводятся «надзорные мероприятия». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

Напомним, что в омском аэропорту 8 августа рейс в Новосибирск был задержан на восемь часов.

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«По указанному факту Омской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляются надзорные мероприятия», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что по расписанию вылет был запланирован на 10:30 8 сентября, однако по инициативе авиакомпании был перенесён на 18:30. Во время не смогли вылететь 60 пассажиров.