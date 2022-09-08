Москва, 8 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, заявила 8 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kremlin.ru Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

Она подчеркнула, что в Москве считают это грубой попыткой дестабилизировать ситуацию в стране, но такие попытки обречены на провал.

«Мы решительно осуждаем покушение, совершенное на вице-президента Аргентинской Республики», — сказала Захарова.

«Выражаем солидарность с народом и правительством Аргентины, а также хотели бы передать слова поддержки и одобрения Кристине Фернандес де Киршнер, чей значительный личный вклад в продвижение российско-аргентинских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства высоко ценят в нашей стране», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 1 сентября житель Буэнос-Айреса совершил покушение на вице-президента Аргентины. Кристину Киршнер спасло то, что пистолет нападавшего дал осечку.