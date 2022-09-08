Омск, 8 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В омском аэропорту 8 августа рейс в Новосибирск был задержан на восемь часов. Самолёт должен был вылететь в 10:30, а отправится в 18:30.

Ivan zvuk Здание омского аэропорта

По данным сайта ngs55.ru, речь идёт о рейсе С75 344 авиакомпании «Сибирь». Причины задержки — технические.

Отмечается, что задержку инициировала авиакомпания «Сибирь», вылета ожидают 60 пассажиров.

Отметим, что в августе 2022 года омский аэропорт обслужил 921 рейс — в 1,5 раза больше показателей августа 2018 года. Пассажиропоток августа 2022 года — 200 тыс. пассажиров (в 1,5 раза больше показателей августа 2018 года).