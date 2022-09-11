Тверь, , 08:03 — REGNUM Избирательные участки на муниципальных выборах в Тверской области открылись в 08:00 11 сентября в единый день голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего в регионе проходит 21 муниципальная избирательная кампания, открыто 438 избирательных участков. Жителям предстоит избрать 265 депутатов представительных органов городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. В списках избирателей — более 521 тысячи человек, что составляет около 50% от общей численности жителей, имеющих право голоса.

Наиболее крупные выборы состоятся в Твери — там жители выберут депутатов городской думы. Также депутатов выберут жители Кимрского и Ржевского округов — там в результате объединения города и района создается принципиально новая система управления. Всего на 265 мандатов в регионе претендует 661 кандидат, на 25 мест в гордуме Твери — 172 кандидата.

Добавим, что в начале единого дня голосования на участках будет звучать государственный гимн. В день выборов в охране правопорядка будут задействованы сотрудники УМВД, Росгвардии.

Досрочное голосование на выборах проходило с 7 по 10 сентября.