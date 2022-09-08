Уфа, 8 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Два проекта из Башкирии получат гранты «Агротуризм» в 2023 году. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что проект «молочного ранчо» из Кушнаренковского района получит 8,7 млн рублей, а коневод из Баймакского района станет обладателем 4,7 млн рублей (он будет развивать «Башкирское кочевье»).

«Отрадно, что среди 73 победителей конкурса на федеральный грант «Агротуризм» оказались два проекта из республики. Это в очередной раз подтверждает большой потенциал региона в развитии агротуризма. Наши фермеры развивают самые разные направления аграрного бизнеса, начиная от традиционного пчеловодства, коневодства и заканчивая разведением рыбы, а территория Башкирии богата живописнейшей природой. Этими преимуществами необходимо пользоваться», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства регионаИльшата Фазрахманова.

Отмечается, что с 2022 года аграрии Башкирии (за исключением личных подсобных хозяйств) могут получить субсидии на реализацию проектов развития сельского туризма. Грант «Агротуризм» составляет от трех до десяти млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором.

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