Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Сотрудники Государственного Русского музея, волонтёры и посетители Михайловского сада зачитали имена людей, погибших во время блокады Ленинграда, сообщили 8 сентября в пресс-службе учреждения культуры.

Горожанка читает имена погибших в годы блокады Ленинграда пресс-служба Русского музея

Акция «День памяти» в этом году прошла уже в пятый раз. Начиная с 2018 года, каждый год 8 сентября в день, когда в 1941 году началась блокада Ленинграда, во дворах жилых домов, школ, учреждений, на городских площадях читаются списки погибших.

«За четыре года названо 98 017 имен из примерно 850 000 известных. В 2022 году в акции приняли участие более 80 площадок», — добавили в музее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичная акция прошла в Государственной капелле Санкт-Петербурга.

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