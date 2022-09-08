Москва, , 17:12 — REGNUM Продление в России моратория на банкротства не имеет смысла, так как он будет давать возможность маскировать и скрывать свои проблемы тем предприятиям и фирмам, чьи трудности не связаны с западными санкциями и их последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Банкротство Ken Teegardin

«Полугодовой мораторий на банкротства и списания был введен 1 апреля и был направлен на поддержание тех компаний, которые столкнулись с трудностями, вызванными введением антироссийских санкций со стороны западных стран. Данный мораторий действительно помог тем компаниям, чьи трудности были вызваны указанными причинами, преодолеть их в период его действия и продолжить свою работу в нормальном режиме. Продление моратория не имеет смысла, так как он будет давать возможность маскировать и скрывать свои проблемы тем предприятиям и фирмам, чьи трудности не связаны с западными санкциями и их последствиями, — сказал Марков. — Снятие моратория приведет к банкротству таких компаний и уходу их с рынка, что освободит место для новых участников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что если в РФ продлят мораторий на банкротства, то это может сильно навредить множеству добросовестных контрагентов.

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