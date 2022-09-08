Ижевск, , 17:11 — REGNUM С начала года из Удмуртии направили 53 тыс. кубометров лесоматериалов в другие регионы России. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Лесоматериалы из Удмуртии пресс-служба управления РСХН по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю

Из региона вывезено более 31 тыс. кубометров балансов хвойных пород деревьев (сосна, ель, пихта), более 15 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, 640 кубометров горбыля из сосны и ели, а также более 5 тыс. кубометров щепы хвойных пород.

Произведенные в Удмуртии лесоматериалы получили не только регионы Приволжского федерального округа — Кировская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Марий Эл, Мордовия, Татария и Башкирия, а также Пермский край, но и Ленинградская, Тверская, Ростовская, Вологодская, Челябинская, Ярославская, Волгоградская, Сахалинская области, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Камчатский края, Ямало-Ненецкий автономный и Ханты-Мансийский автономный округа. Всего в 22 региона.

Ни в одной из партий древесины карантинных организмов выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Удмуртия впервые осуществила экспортную поставку березового шпона в Иран. Также пиломатериалы направляются в Узбекистан, Турцию, Японию, Корею, Китай, Азербайджан, США, Германию, Эстонию и Армению.

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