Ижевск, 8 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. С начала года из Удмуртии направили 53 тыс. кубометров лесоматериалов в другие регионы России. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

пресс-служба управления РСХН по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Лесоматериалы из Удмуртии

Из региона вывезено более 31 тыс. кубометров балансов хвойных пород деревьев (сосна, ель, пихта), более 15 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, 640 кубометров горбыля из сосны и ели, а также более 5 тыс. кубометров щепы хвойных пород.

Произведенные в Удмуртии лесоматериалы получили не только регионы Приволжского федерального округа — Кировская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Марий Эл, Мордовия, Татария и Башкирия, а также Пермский край, но и Ленинградская, Тверская, Ростовская, Вологодская, Челябинская, Ярославская, Волгоградская, Сахалинская области, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Камчатский края, Ямало-Ненецкий автономный и Ханты-Мансийский автономный округа. Всего в 22 региона.

Ни в одной из партий древесины карантинных организмов выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Удмуртия впервые осуществила экспортную поставку березового шпона в Иран. Также пиломатериалы направляются в Узбекистан, Турцию, Японию, Корею, Китай, Азербайджан, США, Германию, Эстонию и Армению.

Читайте также: Удмуртия впервые экспортировала берёзовый шпон в Иран