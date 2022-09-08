Москва, 8 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Жителям РФ, планируя сбережения, следует присмотреться к китайскому юаню, гонконгскому доллару, японской иене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что доллар и евро стали токсичными и делать накопления в этих валютах бессмысленно.

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«Доллар и евро действительно становятся самыми токсичными валютами для сбережений — но только в России, — сказал Ковригин. — Значительная часть активов в этих валютах у жителей РФ остаётся заблокированной до сих пор. Учитывая риски, большинство банков вводят комиссии за хранение американской и европейской валют на счетах. Однако в мире до сих пор эти валюты остаются самыми ликвидными».

По его словам, жителям РФ, планируя сбережения, следует присмотреться к китайскому юаню, гонконгскому доллару, японской иене.

«Однако держать вклады в этих валютах невыгодно — слишком низкие процентные ставки, не покрывающие даже инфляцию. А спред на наличность очень высокий, да и не все банки их обменивают на рубли. Лучший вариант — покупка этих валют на бирже и приобретение облигаций и акций. Санкт-Петербургская биржа, к примеру, добавила в листинг акции, торгующиеся на Гонконгской бирже. А некоторые российские компании стали выпускать облигации в юанях», — отметил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля юаня в золотовалютных резервах ЦБ РФ и в ФНБ будет только увеличиваться.