Будапешт, , 17:18 — REGNUM Желание Запада навредить России санкциями, ослабить её провалилась, заявил 8 сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Заявленные западом цели введения санкций не достигнуты.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Венгерское телеграфное агентство опубликовало заявление главы правительства: «К настоящему моменту против России действует 11 тысяч санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом».

Запад заявлял, что пытается повлиять на Россию в ситуации с б. УССР, а в итоге сам погряз в проблемах из-за антироссийских санкций: итогом окажется поражение Запада, ведь проблемы с энергетикой, рост инфляции «могут поставить Европу на колени».

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