Ульяновск, 8 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет расширен перечень компаний, которые смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Законопроект о корректировке условий предоставления инвестиционного налогового вычета был поддержан в ходе обсуждения на заседании правительства. Он предусматривает включение новой категорией налогоплательщиков, имеющих право на данную меру государственной поддержки. В их числе организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, прежде всего, операторы мобильной связи.

При принятии законопроекта они смогут получить вычет по налогу на прибыль в размере большей части затрат на обновление своих основных средств. Власти уверены, что это поможет в дальнейшем развитии инфраструктуры связи в районах.

Напомним, инвестиционный налоговый вычет предусматривает снижение налога на прибыль в части затрат на закупку, изготовление, модернизацию и реконструкцию основных средств (оборудования). У компаний есть возможность списать до 90% инвестиционных расходов при налоговых отчислениях в областную казну.

Как сообщало ИА REGNUM , в январе–августе 2022 года в бюджет Ульяновской области поступило более 54,5 млрд рублей, что на 10,7% уровня января — августа 2021 года. Собственные доходы превысили 38 млрд рублей, из них налог на прибыль организаций увеличился на 17,4% и достиг 9,2 млрд рублей.