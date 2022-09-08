Челябинск, 8 сентября 2022, 17:06 — REGNUM Выстрел в женщину в одной из парикмахерских Челябинска был осуществлён из травматического пистолета. Об этом сообщает областное управление СКР.
При этом оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. Установлено, что гражданин выстрелил в бывшую свою супругу, а затем пытался покончить с собой.
Сейчас обоим пострадавшим медики оказывают помощь. А следователи возбудили в отношении стрелявшего уголовное дело по факту покушения на убийство.
Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено днём 8 сентября и вызвало широкий резонанс. По предварительным данным, причиной нападения на женщину стал бытовой конфликт.
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