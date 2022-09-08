Челябинск, 8 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Выстрел в женщину в одной из парикмахерских Челябинска был осуществлён из травматического пистолета. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

При этом оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. Установлено, что гражданин выстрелил в бывшую свою супругу, а затем пытался покончить с собой.

Сейчас обоим пострадавшим медики оказывают помощь. А следователи возбудили в отношении стрелявшего уголовное дело по факту покушения на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено днём 8 сентября и вызвало широкий резонанс. По предварительным данным, причиной нападения на женщину стал бытовой конфликт.