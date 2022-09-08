Москва, 8 сентября 2022, 17:06 — REGNUM Если в России будет продлен мораторий на банкротства, то это может сильно навредить множеству добросовестных контрагентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал позицию Минэкономразвития РФ о том, что в РФ после 1 октября не следует продлевать мораторий на банкротства.
«Считаю, что мораторий на банкротство не должен продлеваться, так как это может очень сильно навредить множеству добросовестных контрагентов, лишенных возможности взыскивать дебиторскую задолженность в порядке банкротства, — сказал Головченко. — В пользу скорейшей отмены моратория свидетельствует также тот факт, что 2022 году, в отличие от «ковидного» моратория, под его действие попали абсолютно все компании, а не только относимые к перечню наиболее пострадавших отраслей. Длительное сохранение моратория нарушает нормальные хозяйственные отношения, лишая одних участников рынка возможности защищать свои права, и, в свою очередь, открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных игроков, которые живут по принципу «зачем платить, когда можно не платить».
Напомним, как сообщалось ранее, в Минэкономразвития РФ полагают, что основные цели моратория уже были достигнуты.