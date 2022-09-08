Москва, , 17:06 — REGNUM Если в России будет продлен мораторий на банкротства, то это может сильно навредить множеству добросовестных контрагентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал позицию Минэкономразвития РФ о том, что в РФ после 1 октября не следует продлевать мораторий на банкротства.

Банкрот

«Считаю, что мораторий на банкротство не должен продлеваться, так как это может очень сильно навредить множеству добросовестных контрагентов, лишенных возможности взыскивать дебиторскую задолженность в порядке банкротства, — сказал Головченко. — В пользу скорейшей отмены моратория свидетельствует также тот факт, что 2022 году, в отличие от «ковидного» моратория, под его действие попали абсолютно все компании, а не только относимые к перечню наиболее пострадавших отраслей. Длительное сохранение моратория нарушает нормальные хозяйственные отношения, лишая одних участников рынка возможности защищать свои права, и, в свою очередь, открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных игроков, которые живут по принципу «зачем платить, когда можно не платить».

Напомним, как сообщалось ранее, в Минэкономразвития РФ полагают, что основные цели моратория уже были достигнуты.