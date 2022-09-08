Тюмень, , 17:02 — REGNUM В Тюмени взяты под стражу ещё четверо граждан, проходящие по делу об изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, по версии следствия, 30 августа двое тюменцев — Кирилл Б. 1998 года рождения и Дениз А. 1999 года рождения — изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество и направились в район ТЭЦ-2 для поиска подходящего для взрыва участка местности в лесу.

Их подельники из Екатеринбурга и Сургута были задержаны позже. Центральный районный суд Тюмени избрал для Никиты О., Данила Ч., Юрия Н., Романа П. меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 октября 2022 года.

Все шестеро обвиняются по ч.2 ст.223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

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