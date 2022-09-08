Екатеринбург, 8 сентября 2022, 17:00 — REGNUM Руководитель департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова получила новые полномочия. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Региональный департамент теперь будет заниматься аттестацией гидов и экскурсоводов. Для этого в регионе создадут специальные комиссии. Сведения о результатах аттестации будут заносить в федеральный реестр гидов. Кроме того, департаменту вменили в обязанность утверждение формы нагрудной карточки гида.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свердловская область лидирует по турпотоку среди регионов Уральского федерального округа. За январь–июль регион посетили 1 453 433 туриста.