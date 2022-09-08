Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Руководитель департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова получила новые полномочия. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Региональный департамент теперь будет заниматься аттестацией гидов и экскурсоводов. Для этого в регионе создадут специальные комиссии. Сведения о результатах аттестации будут заносить в федеральный реестр гидов. Кроме того, департаменту вменили в обязанность утверждение формы нагрудной карточки гида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свердловская область лидирует по турпотоку среди регионов Уральского федерального округа. За январь–июль регион посетили 1 453 433 туриста.