Ярославль, 8 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона о наступающих заморозках. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

В ночные и утренние часы 9 и 10 сентября местами в области ожидаются заморозки до −2 градусов. В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур и увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.