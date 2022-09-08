Вологда, , 16:55 — REGNUM Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор экс-управляющему ГУ ОПФ РФ по Вологодской области Василию Жидкову. Он признан виновным в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Логотип Пенсионного фонда РФ

Согласно материалам дела, Жидков «оказал услугу» строительной организации, имевшей задолженность перед Управлением ПФР в Вологде по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере более 50 млн рублей.

«Желая освободить ООО «Стройиндустрия» от финансовых затрат по уплате обязательных страховых взносов, а также укрепить дружеские отношения с руководителем организации, Жидков решил отказаться от взыскания денежных средств со счетов плательщика страховых взносов — организации ООО «Стройиндустрия», для чего дал своим подчиненным заведомо незаконное указание об отзыве инкассовых поручений с расчетных счетов ООО «Стройиндустрия», открытых в кредитных организациях», — сообщает пресс-служба.

Приговором суда Василию Жидкову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и лишению права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных полномочий, на срок два года шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане обвиняется в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере сотрудница отделения Пенсионного фонда.