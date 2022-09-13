Лондон, 13 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Днём 8 сентября было объявлено об ухудшении здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Все её дети выехали в шотландский замок Балморал. 96-летняя монархиня не один месяц находилась под пристальным наблюдением врачей.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Вечером 8 сентября Букингемский дворец официально заявил, что Елизавета II скончалась.

Напомним, что Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На троне она находилась более 70 лет.