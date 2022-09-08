Таллин, , 16:51 — REGNUM Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши с 19 сентября полностью запретят въезд на свои территории для граждан России. Такое заявление сделал сегодня, 8 сентября, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства в Таллине.

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«Это касается тех граждан России, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странахЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сказал Рейнсалу.

Он также обратился к гражданам России и попросил их не приезжать в Эстонию по шенгенским визам.

«Вас здесь не приветствуют!» — сказал глава МИД Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти стран Прибалтики, а также Финляндия и Польша потребовали от ЕС перестать выдавать шенгенские визы гражданам России. Однако на уровне ЕС было решено лишь отменить упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Но страны Прибалтики и Польшу это не удовлетворило и они решили просто запретить российским гражжданам въезд на свою территорию вообще.