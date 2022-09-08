Лондон, , 16:56 — REGNUM Смена караула Букингемского дворца отменена из-за плохого самочувствия королевы Елизаветы II, пишет 8 сентября Mirror.

Букингемский дворец Diliff

Об этом свидетельствует предупреждение, размещённое у ворот дворца, в котором сказано, что 8 сентября «церемонии смены караула не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Врачи рекомендовали монарху оставаться под их наблюдением.

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