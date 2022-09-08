Лондон, 8 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Смена караула Букингемского дворца отменена из-за плохого самочувствия королевы Елизаветы II, пишет 8 сентября Mirror.

Diliff Букингемский дворец

Об этом свидетельствует предупреждение, размещённое у ворот дворца, в котором сказано, что 8 сентября «церемонии смены караула не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Врачи рекомендовали монарху оставаться под их наблюдением.