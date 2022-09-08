Ульяновск, , 16:50 — REGNUM В Ульяновске в рамках расширения промышленной зоны «Заволжье» потратят более 12 млн рублей на обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком выступает областное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Речь идёт о технологическом присоединении энергопринимающих устройств для энергосбережения производственно-складских зданий на территории промышленной зоны «Заволжье».

«В том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства в границах своего участка (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов», — говорится в документации.

Цена контракта составила12 005 019,42 рубля. Работы будет выполнять общество «Авиастар-ОПЭ» (г. Ульяновск).

Напомним, что промышленная зона «Заволжье» расположена в Заволжском районе Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновске определён победитель аукциона по строительству производственно-складских зданий в промышленной зоне «Заволжье». Затраты превысят 497,6 млн рублей.

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