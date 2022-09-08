Москва, 8 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. С учетом новых экономических реалий и ожидаемого завершения действия моратория на банкротство будет актуализирована законодательная реформа института банкротства юридических лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

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«Мы будем выступать против резких законодательных изменений, способных дестабилизировать рынок и отбросить его обратно в 1990-е годы, породив новую волну рейдерства и передела собственности. На наш взгляд, результатом вносимых изменений должно являться максимальное сохранение при наличии объективной возможности бизнеса должника, в том числе путем смены собственника, обеспечение устойчивости экономического оборота и недопущение снижения объемов кредитования реального сектора», — сказал Гаврилов.

Учитывая масштабный характер предстоящей реформы и сложность заявленных механизмов реорганизации института банкротства, парламентарий считает целесообразным «обеспечить ее поэтапный характер, а также обязательность использования пилотных форм, позволяющих оценить эффективность вносимых изменений».

«На наш взгляд, концептуальной поддержки заслуживают нормы об ограничении действующих процедур банкротства юридических лиц одной реабилитационной (реструктуризация долгов) и одной ликвидационной (конкурсное производство) процедурой, упразднении малоэффективных процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, сокращении сроков проведения конкурсного производства с целью прекращения заведомо убыточной деятельности должника, расширении инструментов сохранения производственно-технологического комплекса организации-должника, в том числе путем привлечения более эффективных собственников, формировании государственного реестра арбитражных управляющих, создании новых информационных систем, связанных с процедурами банкротства, при условии их существенной доработки ко второму чтению», — перечислил Гаврилов.