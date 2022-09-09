Курск, 9 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Выборы депутатов городского собрания Курска стартовали 9 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии. Голосование будет длиться три дня — 9, 10 и 11 сентября, участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

На 1 июля в городе зарегистрированы около 680 тысяч избирателей. Курянам предстоит избрать 34 депутата, которые будут представлять их интересы в горсобрании ближайшие пять лет. 17 мандатов будут распределены между партиями, зарегистрировавшим списки кандидатов, ещё 17 — между депутатами-одномандатниками.

В этом году жители Курска имеют возможность проголосовать не только лично явившись на избирательный участок, но и удалённо — на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Для этого до 5 сентября нужно было подать заявление через сайт Госуслуг. По данным на конец августа, для участив электронном голосовании зарегистрировались более пяти тысяч жителей Курска.

Отметим, что всего в Курской области 9–11 сентября проводится 74 избирательные кампании, в том числе — выборы в Железногорскую и Щигровскую городские думы, в представительные собрания Касторенского и Льговского районов.