Мещовск, Калужская область, 8 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Калужской области к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима осужден 35-летний житель Мещовского района, который убил топором двух человек. Об этом 8 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Орудие убийства

Суд установил, что в феврале 2022 года осужденный из личной неприязни нанес удар металлической кувалдой по голове своему знакомому, причинив легкий вред его здоровью. В марте 2022 года у подсудимого произошел словесный конфликт с другим мужчиной, после которого злоумышленник нанёс ему не менее шести ударов топором по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался. Пройдя в дом убитого, преступник обнаружил спящего в комнате еще одного мужчину, которому нанес не менее девяти ударов топором в голову, мужчина скончался.

Спустя два дня, в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым, осужденный сообщил ему об убийстве двух человек, после чего, опасаясь, что знакомый сообщит об этом в полицию, угрожал последнему ножом.