Ижевск, 8 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. По состоянию на 8 сентября, отопление в Ижевске уже получили 47 социальных учреждений — это школы, детские сады и больницы. Работы по подаче теплоносителя продолжатся в выходные дни, сообщил на своей странице в социальной сети глава города Олег Бекмеметьев.

Батарея

Сегодня начинается подключение отопления в жилые многоквартирные дома по заявкам управляющих компаний в случае наличия технической возможности и готовности отопительной системы. Собственники должны решить вопрос подачи теплоносителя консолидировано и передать решение старшему по дому.

Вместе с тем Бекмеметьев предупредил, что на следующей неделе ожидается потепление, однако остановить подачу тепла будет уже невозможно.

«С этого сезона город перешёл на оплату теплоносителя по фактически потребленному объёму, это значит, что в октябре потребители уже получат платёжки за тот объем теплоносителя, который они потребили в сентябре», — напомнил мэр.

Также он предупредил, что во все дома подключить тепло за один нельзя, это происходит поэтапно, график рассчитан на неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября было принято решение о пуске тепла в социальные учреждения. Только после выхода постановления о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превысит 8°С, тепло начнут подавать во все жилые дома.

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