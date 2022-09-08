Гатчина, Ленинградская область, , 16:50 — REGNUM Всероссийский форум «Без срока давности», посвященный военным преступлениям против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, пройдет в ноябре текущего года в столице Ленинградской области Гатчине, сообщили 8 сентября в пресс-службе областной администрации.

Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945 ИА REGNUM

Форум пройдет 20–22 ноября, в дни, когда в 1945 году в Нюрнберге начал работу Международный военный трибунал, осудивший главных военных преступников нацистской Германии. За два дня гости мероприятия примут участие в пленарной сессии и дискуссионных секциях с участием экспертов, увидят презентацию документальных кинолент, посвященных проблеме геноцида в годы войны.

«Проект «Без срока давности» вскрыл колоссальный массив архивных документов о фашистском геноциде мирного населения Советского Союза в период Великой Отечественной войны, позволил воскресить имена миллионов жертв военных преступлений нацистов и их пособников, помог установить обстоятельства их гибели. Это тяжелая правда о войне, которую мы должны знать, чтобы сегодня и в будущем не позволять искажать историю Второй мировой войны в угоду западным политиканам, чтобы подобное никогда не повторилось», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

На площадке форума, добавил глава Ленобласти, участники смогут обменяться предложениями, своими наработками и идеями, как донести эту сложную тему до молодых людей, как сформировать мировоззрение молодого поколения,

Добавим, что форум является частью масштабного проекта «Без срока давности», направленного на противодействие фальсификации истории, признание действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны геноцидом мирного населения.

Напомним, в Ленинградской области готовят земельный участок для возведения мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал жертвам нацистов появится под Гатчиной летом 2023 года вблизи деревни Дони. в Гатчинском районе Ленобласти в годы войны находились многочисленные лагеря для советских военнопленных, а также концлагеря для мирных жителей, в том числе детей.

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