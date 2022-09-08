Кемерово, , 16:41 — REGNUM В Кемеровской области с 10 сентября по 30 октября состоится первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Он пройдет в гибридном формате. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кукольный театр Наталия Николаева © ИА REGNUM

«Это будет одно из самых масштабных событий в культурной жизни страны, — подчеркнул Цивилёв. — Пока в европейских странах пытаются «отменить» русскую культуру, мы её продолжаем развивать. Важно, что первый Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» будет проходить как в офлайн, так и в онлайн-форматах. Те театральные коллективы или деятели культуры, кто не может приехать по каким-то причинам, будут участвовать дистанционно».

Отметим, что в рамках фестиваля-форума запланировано 187 фестивальных показов и 40 деловых мероприятий. В нём будут участвовать около тысячи профессиональных артистов и деятелей культуры из Белоруссии, Казахстана, Донецкой Народной Республики, Китая.