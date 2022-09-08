Саратов, , 16:38 — REGNUM В период с 9 по 11 сентября в Саратовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до —4 °С. Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Иней, заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В пятницу, 9 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы и град. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит в ночные часы +4…+9 градусов, при прояснении вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 °С, днем потеплеет до +16 градусов.

В субботу и воскресенье, 10–11 сентября, осадки маловероятны. Температура воздуха в ночь на 10 сентября понизится до +9 градусов, местами подморозит до минус 2 °С, в ночь на 11 сентября ожидается 0…+5 градусов, в пониженной местности — до минус 4 градусов. В субботу днем максимальная температура воздуха составит +16 градусов, в воскресенье — около 19 °C тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Тюменской области с 9 по 13 сентября местами сохранятся заморозки с температурой — 0…-5 °С.

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