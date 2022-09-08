Кемерово, 8 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. На площади Юбилейная в Гурьевске 8 августа прошёл митинг-концерт «ZаМирБезНацизма. ZаРоссию. ZаПрезидента» в поддержку президента и российских солдат. На мероприятии собрались около 1800 кузбассовцев. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

t. me/kuzbassofficial Митинг в Гурьевске

«Молодёжь Гурьевска внесла 30-метровый триколор, а кадеты Малосалаирской школы продемонстрировали сборку-разборку автомата, — говорится в официальном сообщении. — Кроме того, все участники митинга смогли принять участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР».

Митинг завершился патриотическим велопробегом.

Напомним, что в Кемеровской области в настоящее время проходит сбор средств на восстановление Горловки.