Загреб, , 16:33 — REGNUM Вовсе не бедным странам идёт зерно с территории б. УССР, заявил 8 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт TRT.

Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

Владимир] Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые». Реджеп Тайип Эрдоган «Господин [президент РФправ, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые».

Турецкий лидер добавил, что Анкара настаивает на таком варианте, когда зерно и другое продовольствие будет поставляться также и из России. Ведь получается сейчас, что страны, запустившие антироссийски санкции, получают зерно.

Он добавил, что эту проблему намерен обсудить с Путиным в ходе встречи в городе Самарканде (Узбекистан).

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