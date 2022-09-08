Загреб, 8 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Вовсе не бедным странам идёт зерно с территории б. УССР, заявил 8 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт TRT.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

Владимир] Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые». Реджеп Тайип Эрдоган «Господин [президент РФправ, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые».

Турецкий лидер добавил, что Анкара настаивает на таком варианте, когда зерно и другое продовольствие будет поставляться также и из России. Ведь получается сейчас, что страны, запустившие антироссийски санкции, получают зерно.

Он добавил, что эту проблему намерен обсудить с Путиным в ходе встречи в городе Самарканде (Узбекистан).