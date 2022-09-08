Москва, , 16:29 — REGNUM Все вводимые в эксплуатацию автодороги в России должны сразу иметь необходимые сервисные объекты, такие как заправки, магазины и места отдыха. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Новые дороги, в том числе и те, что мы открываем, обязательно должны быть оборудованы объектами сервиса для водителей, пассажиров и автотуристов: заправками, магазинами и местами отдыха», — заявил Путин.

«О необходимости такой инфраструктуры также неоднократно мы с вами говорили», — отметил он.

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