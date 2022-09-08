8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение канадского телеканала CBC о том, что кандидатом на пост главы генерального секретаря Североатлантического альянса может стать канадский вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд.

Оксана Переможенко, , 16:27 — REGNUM Пост генерального секретаря Североатлантического альянса может занять канадский вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, сообщает канадский телеканал CBC.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что источники в Бельгии, США, а также в Канаде сообщили, что кандидатура Фриланд рассматривается в качестве потенциального преемника Йенса Столтенберга.

«Шумиха была достаточно громкой, чтобы журналист спросил об этом Фриланд напрямую», — сообщает канадское СМИ.

Вместе с тем Фриланд уклонилась от прямого ответа, сославшись на то, что она уже «загружена двумя работами».

Читайте также: В Канаде внучку пособника нацистов назвали вероятным будущим генсеком НАТО

Сообщение телеканала CBC обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения негативно восприняли кандидатуру Фриланд на пост генерального секретаря НАТО.

«Пост генерального секретаря НАТО может занять действующий вице-премьер Канады Христя Фриланд… [Её] дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских… газет, в которых прославлялись Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда. Перед концом войны бежал через Вену в Баварию, где сдался американским властям и позже эмигрировал в Канаду, где и родилась Христя. Вот же фюрер в гробу обрадуется…» — комментирует новость в своем телеграм-канале журналист из бывш. УССР Дмитрий Василец.

«Вот же ж во истину Третий рейх корни по всему миру пустил, чтоб появился четвёртый», — отреагировал Ilya S.

«Фашистка и русофобка. Поэтому и назначают…» — добавила Lilia.

Христя Фриланд Koch

«Повылазила нечисть», — пишет Алексей Н.

«НАТО с таким генсеком точно кирдык придет», — считает Ирина.

«Стало быть, фашистов американцы спасали в массовом порядке. Кто-то прибыл в США, досталось и соседям в Канаде», — написал Руслан М.

«Ничего удивительно — пособники немцев убегали за океан массово!» — добавила Ekaterina.

«Отличная кандидатура, по меркам американцев», — прокомментировал Саня Б.

«Это неудивительно. Понятно, с кем мы ведем военные действия…» — написала Екатерина Г.

«Ну что, вот и пришло время нацистов на мировом уровне…» — отметил O. L.

«Только благодаря ее корням ее сейчас и пропихнут. Такое ощущение, что все это сейчас тренд», — отреагировала Наталия.

«Канада с нежностью приняла всех сбежавших нациков», — написал один из участников обсуждения.

«Миллионы (!) людей погибли страшной смертью. Архивы читать без слез невозможно, а Канада даже не почесалась… И вот… и 100 лет не прошло, а мы видим потомков убийц, которые не стесняются ничего», — ответила ему Альбина.

«Отлично, теперь поставки вооружения будут идти непрекращающимся потоком…» — написала Татьяна Б., предполагая, что так будет в случае, если Фриланд станет генсеком НАТО.

«Смотришь на это и понимаешь, что борьба с нацизмом будет вечно длиться», — отреагировала Анастасия.

«Значит, потомственная бандеровка», — заметил Z. h.

«Вот таким образом фашисты и занимают власть», — подытожил G.

Напомним, что 1 октября должен был истечь срок полномочий генерального секретаря НАТО Столтенберга, однако его пребывание на посту генсека военного альянса продлили до 30 сентября 2023 года.