Москва, , 16:27 — REGNUM Санкционное давление стало не только вызовом для экономики России, но и дало «новый шанс реализовать то, о чём давно говорили». В частности, заняться импортозамещением, поиском новых рынков и развитием восточного направления. В целом ситуация вызывает оптимизм. Об этом заявил 8 сентября в рамках Московского финансового форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков Cap.ru

Говоря о зарубежных санкциях и влиянии на экономику России, парламентарий сказал, что смотрит «в общем на ситуацию с оптимизмом».

«Да, она сегодня является вызовом в силу комплекса проблем, которые перед нами стоят. Но учитывая тот базис, на который мы опираемся, у нас нормально работающая экономика. Я скажу как депутат от Чувашии. Постоянно встречаюсь с крупнейшими представителями бизнеса: у них быстро переналадка-то произошла. Они по импорту получали много продукции, и были проблемы, связанные с комплектующими. Но с другой стороны, они же и говорят, что рынок открылся, так как конкуренты ушли, и мы сейчас со своей продукцией имеем большой спрос, просто в разы выросший, и этот спрос надо удовлетворить. Я-то боюсь, что качество этой продукции может понизиться из-за снижения конкуренции. И вот об этом тоже надо думать», — высказал мнение Анатолий Аксаков.

Депутат также напомнил, что вызовы — это не только проблемы, но и «новый шанс»:

«Эти вызовы говорят о том, что перед Россией появился новый шанс реализовать то, о чём давно говорили, — самообеспечение, импортозамещение, развитие своей инфраструктуры, развить восточное направление, переориентировать свои рынки на новые внешние рынки. И сейчас это будет активно происходить, и экономика страны станет более диверсифицированной, более прочной и менее зависящей от внешней конъюнктуры в том числе».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Анатолий Аксаков дал оценку работе финансовой системе в условиях санкционного давления, рассказав, как можно её «разбудить».

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