Москва, , 16:25 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 2 сентября составил $561,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 26 августа международные резервы страны составляли $566,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $4,9 млрд, или на 0,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за август международные резервы России сократились на $11,244 млрд, или на 1,9%.

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