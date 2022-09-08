Москва, 8 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 2 сентября составил $561,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 26 августа международные резервы страны составляли $566,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $4,9 млрд, или на 0,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за август международные резервы России сократились на $11,244 млрд, или на 1,9%.