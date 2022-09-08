Москва, , 16:25 — REGNUM В России сделан важный шаг на пути создания надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проведённая работа — это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны», — заявил Путин.

Он напомнил, что до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург.

«В итоге с учётом уже действующей автодороги время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза: с 31 до 17,5 часов», — указал он.

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