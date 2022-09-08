Кемерово, , 16:25 — REGNUM 17-летний дизайнер из Кемерова Илья Екимов будет разрабатывать фирменный стиль для федеральных шоу, фестивалей и концертов. Соответствующий контракт с ним на полях VII Восточного экономического форума подписал генеральный директор компании «Бизнес Диалог» Фонда Росконгресс Анатолий Кицура. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики Кузбасса.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что Илья Екимов является выпускником Школы креативных индустрий филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове.

«Школа креативных индустрий в Кемерове открылась одной из первых в стране. И подписание столь значимого контракта с нашим выпускником — высокая оценка качества образования, которое получают талантливые подростки в Школе креативных индустрий», — прокомментировала директор кузбасского филиала РГИСИ Марина Межова.

Отметим, что на Восточном экономическом форуме Екимов представил проект «Аудиовизуальная ДНК динозавров деревни Шестаково» и фирменный стиль, который был использован организатором Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра».