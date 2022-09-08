Минск, , 18:23 — REGNUM Законопроект о параллельном импорте в Белоруссии находится на согласовании в Совете министров. Об этом рассказал белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, сообщает издание «Советская Белоруссия».

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

«Законопроект о параллельном импорте был подготовлен, согласован со всеми заинтересованными и сейчас находится на согласовании в Совете министров. До конца года, надеюсь, будет принят», — заявил Богданов.

Он отметил, что принятие документа упростит импорт товаров, которые завозятся по критическому импорту, и тех товаров, которые запрещены к ввозу по санкционным причинам в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Белоруссии заявили, что хотят легализовать параллельный импорт. Это объясняли стремлением не допустить дефицита товаров импортного производства. Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров и услуг без разрешения производителя.