Тюмень, 8 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Тюменской области утверждён график школьных каникул на новый учебный год. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР Дядя Фёдор

Осенние каникулы у тюменских школьников пройдут с 29 октября по 6 ноября. Зимние — с 31 декабря до 8 января. Весенние — с 18 до 26 марта.

Ученики первого класса в феврале уйдут на дополнительные каникулы с 18 по 26 число.

В департаменте образования отмечают, что график носит рекомендательный характер и руководство учебных заведений имеет право его изменить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году за парты сели почти 243 тысячи тюменских школьников. Из них 26,5 тысяч — первоклассники.