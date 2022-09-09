Краснодар, 9 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края стартовали, голосование продлится три дня — 9, 10 и 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные крайизбиркома.

Все на выборы!

В 08:00 9 сентября открылись более 2,8 тысячи избирательных участков. Всего в списках избирателей — около 4,3 млн жителей Краснодарского края. При этом 57 тысяч человек имеют возможность проголосовать впервые.

Всего в крае проходит 102 избирательных кампании, самая крупная из них — выборы депутатов Законодательного собрания региона.

Избирателям предстоит выбрать 70 депутатов ЗС нового созыва — 35 по одномандатным округам, 35 по партийным спискам. Пять партий зарегистрировали свои списки — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По партийным спискам регистрацию прошли почти 400 кандидатов и более 200 - по одномандатным округам.