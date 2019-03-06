Все вводимые в эксплуатацию автодороги в России должны сразу иметь необходимые сервисные объекты, такие как заправки, магазины и места отдыха. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.