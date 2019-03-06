8 Сентября
 
16:43

«Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей», — заявил Путин.

16:41

Как напомнил президент, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург и время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часа.

16:41

«Проведённая работа — это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны», — подчеркнул Владимир Путин.

16:38

Путин открыл движение транспорта на участках автодорог М-12, М5 и ЕКАД

Открытие движения по ряду участков новых ключевых автомагистралей улучшит скорость транспортного сообщения и в лучшую сторону изменит экологическую обстановку в соответствующих регионах. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

16:38

Сегодня, 8 сентября, на территории Московской области введен в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань. Как отметил президент, по сути дан старт работе этой значимой трассы.

16:35

Владимир Путин предложил посоветоваться с людьми, чтобы они предложили название всему маршруту. Хуснуллин пообещал организовать голосование.

16:34

Для трассы от Москвы до Казани и Екатеринбурга нет названия.

16:33

Через Владивосток предлагается организовать выход на Китай и Северную Корею.

16:32

Через Челябинск и Омск предлагается выйти на границу с Казахстаном.

16:32

Хуснуллин о планах на будущее: предлагаем автодороги завязать с портами и железной дорогой.

16:29

Путин: новые дороги в России должны иметь необходимые сервисные объекты

Все вводимые в эксплуатацию автодороги в России должны сразу иметь необходимые сервисные объекты, такие как заправки, магазины и места отдыха. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

16:29

«Вперёд! Поехали!» — президент запустил движение на новых участках автодорог М-5, М-12, ЕКАД.

16:25

Работающие на трассе строители заявили о средней заработной плате в 80–100 тысяч рублей.

16:25

Путин: время пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится вдвое

В России сделан важный шаг на пути создания надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

16:23

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Путину: «Просим вас поддержать».

16:21

«Нареканий нет, все отлично!» — строители ответили президенту про условия работы.

16:20

Трассу от Москвы до Казани обещают сдать в срок.

16:20

Поставленные президентом задачи выполняются. Дороги сдаются раньше времени.

16:19

Строители поблагодарили власти и сетевые компании за поддержку.

16:18

Перед главой государства уже выступили министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер Марат Хуснуллин.