«Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей», — заявил Путин.
Как напомнил президент, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург и время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часа.
«Проведённая работа — это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны», — подчеркнул Владимир Путин.
Путин открыл движение транспорта на участках автодорог М-12, М5 и ЕКАД
Открытие движения по ряду участков новых ключевых автомагистралей улучшит скорость транспортного сообщения и в лучшую сторону изменит экологическую обстановку в соответствующих регионах. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Сегодня, 8 сентября, на территории Московской области введен в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань. Как отметил президент, по сути дан старт работе этой значимой трассы.
Владимир Путин предложил посоветоваться с людьми, чтобы они предложили название всему маршруту. Хуснуллин пообещал организовать голосование.
Для трассы от Москвы до Казани и Екатеринбурга нет названия.
Через Владивосток предлагается организовать выход на Китай и Северную Корею.
Через Челябинск и Омск предлагается выйти на границу с Казахстаном.
Хуснуллин о планах на будущее: предлагаем автодороги завязать с портами и железной дорогой.
Путин: новые дороги в России должны иметь необходимые сервисные объекты
Все вводимые в эксплуатацию автодороги в России должны сразу иметь необходимые сервисные объекты, такие как заправки, магазины и места отдыха. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.
«Вперёд! Поехали!» — президент запустил движение на новых участках автодорог М-5, М-12, ЕКАД.
Работающие на трассе строители заявили о средней заработной плате в 80–100 тысяч рублей.
Путин: время пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится вдвое
В России сделан важный шаг на пути создания надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута. Об этом 8 сентября заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Путину: «Просим вас поддержать».
«Нареканий нет, все отлично!» — строители ответили президенту про условия работы.
Трассу от Москвы до Казани обещают сдать в срок.
Поставленные президентом задачи выполняются. Дороги сдаются раньше времени.
Строители поблагодарили власти и сетевые компании за поддержку.
Перед главой государства уже выступили министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер Марат Хуснуллин.