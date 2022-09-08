Архангельск, 8 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Экс-депутат Государственной Думы РФ Ирина Чиркова займет пост заместителя мэра Архангельска по соцвопросам. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

Mikhail Evgenevich Ирина Чиркова

«Было трудно представить, прежде всего мне самой, что могу перейти на работу в исполнительную власть, но социальная сфера — это именно то, чем я всегда занималась, работая в представительной власти с 2009 года […] Уверена, эта новость удивила многих. Но меня земляки знают именно как защитника интересов простых граждан, трудовых коллективов, незащищенных слоев населения. Буду по-прежнему открыта для диалога и поиска эффективного разрешения самых острых вопросов», — написала Чиркова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Чиркова была депутатом Госдумы дважды. В 2011 году она была избрана членом нижней палаты парламента, будучи членом ЛДПР. В 2020 году Чиркова получила мандат Ольги Епифановой (СР), которая перешла на работу в Совет Федерации.